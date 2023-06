(Di martedì 20 giugno 2023) L'attoreè entrato a far parte del cast del, il nuovo progetto dei produttori di Barbarian.farà parte del cast di, il nuovoscritto e diretto da Drew Hancock e prodotto dal team che ha portato al successo Barbarian. La trama del lungometraggio è ancora avvolta dalla segretezza e il progetto è stato acquistato da New Line dopo l'accordo stretto tra lo studio e ilmaker Zach Cregger per la distribuzione dell'horror Weapons. I protagonisti del nuovoavrà nel proprio cast Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén e, il nome più recente ad aggiungersi alla ...

farà parte del cast di Companion , il nuovo film scritto e diretto da Drew Hancock e prodotto dal team che ha portato al successo Barbarian. La trama del lungometraggio è ancora avvolta ...Il villain del film è Ed Skrein, il quale ha sostituito in corso di riprese il collega. La motivazione addotta per giustificare la sostituzione parla di un problema legato alla ...Il cast stellare è composto da un gruppo composto dalla protagonista Sofia Boutella ,- che dovrebbe essere il villain della storia - Anthony Hopkins , Charlie Hunnam , Ray Fisher, ...

Rupert Friend tra le star del film Companion Movieplayer

L'attore Rupert Friend è entrato a far parte del cast del film Companion, il nuovo progetto dei produttori di Barbarian.All’evento Netflix Tudum svoltosi a San Paolo in Brasile e trasmesso in streaming da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il mitico regista ha mostrato le p ...