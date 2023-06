Rudi Garcia ha già scelto il sostituto ideale di Osimhen | il nome

Con l'arrivo dianche il Napoli sembrerebbe intenzionato a puntare maggiormente sul mercato francese. Da settimane vi stiamo riportando, su queste pagine e nelle dirette di TVPlay su ...Aurelio De Laurentiis ha già fatto capire che rinuncerà al suo viaggio negli Stati Uniti per stare vicino ae dalla costruzione del nuovo Napoli. De Laurentiis (LaPresse) - Calciomercato.Dove abitaa Napoli È la domanda che molti curiosi, tifosi e non del Calcio Napoli , si stanno facendo in queste ore. Molta curiosità vi è infatti intorno alle scelte di personaggi celebri, a cui ...

Gli allenatori con la miglior media punti in Serie A Calciomercato.com

'Caso Rabiot' alla Juve, Cristante prolunga con la Roma. Di Francesco sulla panchina del Frosinone, Baroni lascia il Lecce.Mentre l’Italia si apprestava a scendere in campo per la semifinale di Nations League contro la Spagna, Aurelio De Laurentiis distoglieva l’attenzione dell’opinione pubblica dalla partita con… Leggi ...