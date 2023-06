Rudi Garcia e Spalletti non si amano molto | il particolare che lo fa notare

(Di martedì 20 giugno 2023) Il giornalista Massimo Cecchini ha commentato l’arrivo disulla panchina del Napoli come sostituto di Luciano. La stagione del Napoli di Lucianoè destinata a rimanere nella memoria collettiva. Dopo aver conquistato lo scudetto con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo, il Napoli ha raggiunto diversi primati a livelli europei. La squadra diha accumulato ben 90 punti, superando sia il Barcellona (88) che il Manchester City (89), campioni rispettivamente in Spagna e Inghilterra. Non solo: gli azzurri primi anche per gol segnati di testa. Insomma, a parlare sono i numeri che hanno reso questa stagione davvero stratosferica. Ora a raccogliere l’eredità di Luciano ...

TORINO - Sono ore calde alla Juve per risolvere la questione ds: dopo aver presentato l'allenatore, infatti, Aurelio De Laurentiis può liberare Cristiano Giuntoli dal vincolo annuale con il Napoli . Giuntoli, si sa, da tempo è promesso sposo della Juventus. Servirà però un ultimo ...Commenta per primo Nella giornata di ieri c'è stata la presentazione di. Il tecnico francese sarà sulla panchina del Napoli dopo l'addio inaspettato di Luciano Spalletti. Un giornalista ha ricordato la sua esperienza alla Roma e ha fatto un paragone con la ..." Non, je n'ai peur de rien".non ha paura di niente. Sembra un verso della Piaf, invece è la dichiarazione d'intenti del nuovo allenatore del Napoli. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...

Il tentato omicidio, la camera 510, le figlie, i film e... quello che non sai di Rudi Garcia Corriere dello Sport

Il Milan continua a insistere per Marcus Thuram nonostante la concorrenza del PSG: Pioli si è speso in prima persona per convincere l’attaccante francese, e tra qualche giorno dovrebbe arrivare la ris ...Il Napoli continua a lavorare per regalare a Rudi Garcia un rinforzo in mediana e stavolta l'assist arriva dalla Fiorentina ...