Rudi Garcia al Napoli | Sollazzo | “E’ un uomo con le p***e Fece una cosa clamorosa a Roma”

(Di martedì 20 giugno 2023) Il critico cinematografico Borisha svelato un particolare aneddoto sul nuovo tecnico del. Dubbi ufficialmente sciolti e ufficialità arrivata: il patron del, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Luciano Spalletti: è. Per lui non una novità quella di approdare in Serie A visti gli anni alla guida della, ma la vera novità è invece per la piazza napoletana visto che tra i tanti nomi passati in rassegna in questi giorni il suo non era di certo il più ‘quotato’. A soffermarsi sul nuovo tecnico delè stato anche Boris, critico cinematografico e appassionato sostenitore del, che ha ...

Visione critica sunuovo allenatore del Napoli, ma il commentatore va all'attacco anche della JuventusIl Napoli riparte dain panchina. Compito non facile per l'allenatore francese, che alla guida degli azzurri dovrà confermare il rango di campioni d'Italia. La scelta di De Laurentiis, in questi giorni, ha ..., francese di Nemours, appena più grande di Montaione, 12mila contro 3mila abitanti, lì la Senna e qui l'Arno, parla come Aurelio De Laurentiis ha sempre sperato. Chiaro. Perchéè ...Non si nasconde. Prima conferenza stampa e prime parole di affetto per il suo 'piccolo' ('Mon petit'). Ha definito così Zambo Anguissa che è stato suo giocatore nella stagione 2017 - 18 a Marsiglia, ...

Nel passato di Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, ci sono trascorsi da calciatore di talento. A 28 anni, però, il ritiro precoce a causa di noie fisiche tra ginocchio e schiena. Soprattutto ...Micheli è molto bravo come scout, ma non ha mai fatto il mestiere del direttore. Io mi ricordo che Frederic Massara era molto attivo in quella Roma che prese Rudi Garcia: lui o Igli Tare li vedrei ...