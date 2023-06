Rubens | dopo 300 anni torna alla luce dipinto perduto

(Di martedì 20 giugno 2023) Sarà il protagonista della prossima asta di Sotheby's a Londra il 5 luglio Unche aveva perso la sua identità nel corso di 300è stato ora riconfermato come un’importante opera del pittore fiammingo Pieter Paul(1577-1640) e sarà offerto all’asta da Sotheby’s a Londra il 5 luglio. Si tratta del quadro “San Sebastiano curato da due angeli” che verrà messo in vendita con una stima di 4-6 milioni di sterline (5-7,7 milioni di dollari; 4,6-7 milioni di dollari). La storia delè un classico mistero d’arte su unche, tra l’uscita da una prestigiosa collezione italiana nel 1730 e la ricomparsa nel Missouri nel XX secolo aveva perso ogni paternità per secoli. Quel mistero è stato ora risolto. Gli studiosi e gli esperti del team di Sotheby’s hanno utilizzato i raggi X per ...

