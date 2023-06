Rubata la croce pettorale di Benedetto XVI | Oggetto sacro | non escludiamo ritorsione

La polizia: 'Possibile atto mirato' Non è stato ancora comunicato il valore della, che era probabilmente placcata in oro e conteneva una pietra preziosa. Ma la polizia ha intanto sottolineato ...Presente alla cerimonia il capitano, che ha coordinato le indagini: 'Siamo arrivati a recuperare quest'opera in maniera quasi fortuita perché eravamo alla ricerca di materiale librario ...... il Parco delle Cascine, i Giardini di Fortezza, Rifredi, Santo Spirito, Santae San Jacopino.Rifredi - Peretola ha rintracciato e restituito alla legittima proprietaria una bicicletta...

Germania, la croce pettorale di papa Benedetto XVI rubata nella chiesa di Traunstein Sky Tg24

La croce pettorale di proprietà del defunto papa emerito Benedetto XVI è stata sottratta da alcuni ladri introdottisi all'interno della chiesa di St.Oswald, nel Land tedesco della Baviera. L'oggetto ...Il cimelio era stato lasciato in eredità alla chiesa di St. Oswald di Traunstein, in Baviera, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane ...