Ronaldo risponde a Ceferin | 'Il calcio saudita è bello Qui si giudica senza nemmeno guardare le partite'

Commenta per primo Cristiano, in conferenza stampa con il Portogallo, ha parlato della sua esperienza in Arabia Saudita, rispondendo quindi anche alle dichiarazioni di Ceferin , che aveva parlato negativamente di quello ...'Da quando gioco in Arabia sono ugualmente in Nazionale, perciò' Cristianoha poi aggiunto: ' Da quando gioco in Arabia Saudita, sono anche in nazionale. Ho già giocato tre partite, quindi ...Ci sono superstar che lavorano solo con la palla e meno senza (Cristiano, ndr). Il bello ... E a chi gli chiede uno slogan per la prossima stagione,: 'No, preferisco parlare di valori. ...

Ronaldo risponde a Ceferin: "Il calcio in Arabia Giudicano senza guardare le partite" Sky Sport

Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa con il Portogallo, ha parlato della sua esperienza in Arabia Saudita, rispondendo quindi anche alle dichiarazioni di Ceferin, che aveva parlato negativamente di ...Cristiano Ronaldo risponde ad Aleksander Ceferin che aveva detto: "L'Arabia Saudita sta sbagliando tutto, fa lo stesso errore della Cina" ...