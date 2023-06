Roma | turisti sotto scacco dei ladri | arrestate dai carabinieri 11 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023). Spesso e volentieri purtroppo i, complice il clima di vacanza, finiscono nella morsa dei malviventi che approfittano del clima rilassato per mettere a segno il colpo e sottrarre loro qualunque cosa gli capiti a tiro. Ora, nel corso di mirati servizi volti a contrastare i reati predatori che spesso vedono ivittime di spiacevoli episodi che, tra l’altro, ledono l’immagine della città, idel Gruppo dihanno messo in campo numerose pattuglie che in pochi giorni hanno consentito di arrestare undiciper furto. Cena con furto a: famiglia derubata dello zaino in un ristorante del centro, ricompensa di 500 euro per chi li aiuta L’ondata di furti nella Capitale e i controlli deiIn viale Gobetti, ...