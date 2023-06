Roma Sangue e potere | apre ai turisti il luogo dell’assassino di Giulio Cesare

(Di martedì 20 giugno 2023)– Dal 20 giugno l’Area Sacra di Largo Argentina si offre al pubblico con un nuovo percorso che per la prima volta consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico, leggendone le fasi di vita dall’età repubblicana attraverso l’epoca imperiale e medievale, fino alla riscoperta avvenuta nel secolo scorso con le demolizioni degli anni Venti. I lavori, condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono stati resi possibili grazie a un atto di mecenatismo da parte della Maison Bulgari. La maestosità dei resti dei templi dell’Area Sacra si può ora cogliere a distanza ravvicinata, apprezzandone i dettagli, le fasi costruttive e i materiali, camminando allo stesso livello di strutture che per decenni cittadini ehanno osservato dal piano stradale. I lavori sono stati realizzati ponendo ...

... tra lu mare e lu jentu , però con l'accento del Municipio 3 di. Forse non sarà al livello di ... Come direbbe Undici: 'Mi esce ildal naso' Vi piacerà se: state vivendo la vostra fase hot ...... la selezione per entrare in quel corpo era fatta prevalentemente tra persone diblù. Il ... È così che sabato scorso a, gli italiani e non solo loro hanno assistito a una performance di un ...... "quando sento la parola fuga, il mioscorre più veloce, sorge in me improvvisa la speranza ... adottata già dai comuni di Bari, Milano, Napoli, Palermo,e Torino, strumento per favorire l'...

Ad Ostia la donazione di sangue diventa una festa con volontari e ... Sanità Informazione

Riaprono gli scavi dell'area Sacra di Torre Argentina e per la prima volta sarà possibile visitare il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare ...Si tratta di un'amica di Matteo Di Pietro e degli altri, estranea al mondo dei social. Per questa ragione, la sua testimonianza è ritenuta attendibile dai Carabinieri. Migranti in fondo al mare, altri ...