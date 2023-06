Roma | Missori | Ibanez e Volpato in uscita Si apre la caccia a Scamacca e Dominguez

(Di martedì 20 giugno 2023) Due missioni da portare avanti in maniera parallela, per consegnare a José Mourinho una rosa più forte di quella con cui il tecnico ha concluso l'ultima stagione. Acquisti e cessioni. Un'altalena che ...

Avendo venduto Tahirovic per 7.5 milioni (più uno di eventuali bonus), lanon è intenzionata a ... Una cifra a cui andranno aggiunti almeno un altro paio di milioni per il cartellino di, ...Il club giallorosso rivolge le sue attenzioni al mercato in uscita: il centrocampista vestirà la maglia dell'Ajax, il trequartista e l'esterno sono nel mirino del Sassuolo, mentre Zalewski dovrebbe ...Sempre molto attiva la: fatta per i rinnovi di Cristante (2027) e El Shaarawy (2025), mentre i giovani Volpato esono diretti al Sassuolo. Denari freschi per sistemare il bilancio che si ...

Roma, incontro col Sassuolo per Volpato e Missori: Pinto vuole incassare 12 milioni ForzaRoma.info

Un centravanti e un centrocampista per rafforzare la rosa, ma il club giallorosso prima deve liberarsi degli esuberi: ecco la situazione ...Il 30 giugno è alle porte e la Roma deve ancora centrare l’obiettivo di una plusvalenza da 30 milioni. Gli 8,5 totali (bonus compresi) incassati dall’Ajax per la cessione ...