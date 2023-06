Roma | Matic | 'Dybala quando è arrivato mi ha chiamato in lacrime per chiedermi un favore'

Il centrocampista dellaNemanjaha parlato a StarCasinò della sua esperienza in giallorosso dopo una stagione all'Olimpico: 'Il tempo qua è perfetto... I tifosi Penso siano i migliori in Italia, non perché gioco ...Nemanjaelogia Josè Mourinho , tecnico con il quale ha lavorato al Manchester United e alla. Il centrocampista serbo, in un'intervista rilasciata a Starcasinosport dichiara: "Tutti conoscono ...Nemanjaha rilasciato un'intervista a Starcasinosport. Queste le parole del centrocampista serbo sui tifosi dellae su Mourinho:è fantastica. Le piace "Il tempo è perfetto". Che cosa ne ...

Matic: "I tifosi della Roma sono i migliori in Italia, è impressionante la loro fedeltà". VIDEO! Voce Giallo Rossa

Milano, 20 giugno 2023 – A poco più di un anno dal suo arrivo in giallorosso, datato 14 giugno 2022, il centrocampista della Roma Nemanja Matic fa il bilancio della sua prima stagione nella Capitale ...Mourinho vuole giocatori pronti, ma la Roma non ha molti soldi e quindi si lavora tantissimo con giocatori in scadenza – come del resto è uso e costume del calcio italiano dell’ultimo decennio. È una ...