Roma Lega | venerdì torna ‘itaca 2023’

(Di martedì 20 giugno 2023) – Da22 fino a domenica 24 settembreItaca 2023, uno spazio di condivisione delle competenze e di riflessione per nuove proposte e idee. “La tre giorni di lavori – spiega il vicepresidente della Regione Lazio, Giuseppe Cangemi – vedrà alternarsi in dibattiti e confronti, membri del nostro governo, politici, professionisti, accademici, amministratori, istituzioni che, con i loro panel di discussione, approfondiranno tante aree tematiche di interesse pubblico: dalla sanità all’impresa, allo sport e spettacolo. In queste settimane, insieme a Gianni Sammarco, presidente dell’Associazione Itaca 2.0, stiamo definendo il programma e, non appena saremo pronti – conclude Cangemi – renderemo noti i nomi dei nostri illustri ospiti e daremo il via alla sesta edizione di Itaca”. www.viaggiotraleidee.it (Com/Red/Dire)