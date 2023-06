Roma | le attese infinite degli autobus per gli avvisi sbagliati sui display | «Non sono attendibili»

(Di martedì 20 giugno 2023) Chi vive a, sa che negli ultimi tempi è meno frustrante aspettare Godot che i mezzi pubblici della Capitale. L’avvilimento nasce in particolar modo dalle indicazioni fuorvianti che appaiono suie i tabelloni: si legge “bus in arrivo”, ma poi “l’arrivo” tende a durare venti, trenta minuti. Con buona pace di appuntamenti e impegni programmati. Secondo quanto riporta il Messaggero, questi disagi avrebbero una causa precisa: il disallineamento tra le informazioni gps e i sistemi digitali. Così basta il minimo incidente di percorso a sconvolgere la tabella di marcia, senza che l’intoppo si rifletta nelle informazioni fornite al pubblico, che pertanto risultano incoerenti. «inutili anche le app» E a pagarne le conseguenze,soprattutto i pendolari. Come Alessandro, 32 anni, che lavora in centro ...

Chi vive a, sa che negli ultimi tempi è meno frustrante aspettare Godot che i mezzi pubblici della Capitale. L'avvilimento nasce in particolar modo dalle indicazioni fuorvianti che appaiono sui display e i ...È un atto di vera resistenza e una lettera d' amore per la città di" ha spiegato Ronchi, che ... Tra le anteprime italiane, il docu - film Are Your Eyes Nicely Open di SJ van Breda, giovane ...... il Giubileo 2023, che "riguarderà da vicino la città di, ma che interessa l'Europa e il mondo ... nelle fatiche della vita e nelleinteriori, vi giungeranno come pellegrini", sottolinea il ...

Roma, le attese infinite degli autobus per gli avvisi sbagliati sui ... Open

Roma sempre più “arte dal vivo”. Il Teatro Argentina ritrova la sua stagione d’oro al termine del recente commissariamento, passaggio obbligato per la sua riconversione in fondazione, miscelando con s ...La serata a Vico Equense alla presenza del ministro Schillaci, che afferma: "È fondamentale investire nella ricerca". E annuncia la legge sul diritto all’oblio oncologiche ...