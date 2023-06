Roma | l’Area Sacra di largo Argentina riapre al pubblico FOTO

(Di martedì 20 giugno 2023) Qui, con 33 pugnalate, i congiurati uccisero Giulio Cesare. Qui, da decenni, i ruderi e le importanti testimonianze monumentali sono giusto un elemento in più incastrato nel traffico di. Gli unici a godere di tanta mestosità, fino a oggi e da molti anni, sono stati i gatti che deldi, sono stati gli unici fortunati fruitori. Da oggi si cambia e un luogo così pieno di storia e così simbolico per le sorti della città antica dal 20 giugno, sialcon un nuovo itinerario che consente per la prima volta di visitare il sito in modo organizzato, attraverso la lettura delle varie fasi di vita che ha attraversato, dalla Repubblicana all’epoca imperiale e medievale, fino alla sua ...

