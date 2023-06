Roma | Kluivert è a un passo dal Bournemouth

...arrivare dal Bournemouth che continua a trattare Viña e(già oggi potrebbero esserci novità). Scamacca e Frattesi Una volta risolto il discorso legato al settlement agreement, la- ...La speranza di Pinto è di ottenerli dalla doppia cessione Perez -, ma potrebbe volerci il ... Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 19 giugno 2023... Reynolds (intende restare al Westerlo, però è seguito dal Fulham), Villar (è sondato dal Genoa), Vina e(per entrambi si tratta col Bournemouth), l'intenzione dellaè di tenere i due ...

Calciomercato Roma, Kluivert ad un passo dalla cessione al Bournemouth » LaRoma24 LAROMA24

Si va verso un'altra cessione in casa Roma. In fase avanzata e quasi definitiva, come riporta Il Tempo, la trattativa che porterà Justin Kluivert al Bournemouth a titolo definitivo. Un altro colpo in ...Tutto definito per il trasferimento di Justin Kluivert al Bournemouth Justin Kluivert non rimarrà a Roma: tutto definito per il suo passaggio al Bournemouth. Come riporta Il Tempo infatti, l’ala ex Va ...