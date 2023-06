Roma e Napoli piazzi simili? Ecco la risposta di De Laurentiis che infiamma i social

Questi servizi speciali opereranno sulla linea Torino - Milano -- Salerno, per soddisfare l'alta domanda di trasporto fra le principali città italiane. C'è poi il comparto business: ...Il francese è pronto per una nuova esperienza in Italia dopo quella con lae determinato per ... secondo alcune indiscrezioni, Garcia ha proposto dei nomi per il mercato estivo deldi cui ...... l'Inter potrebbe prendere Frattesi e diventare la favorita in campionato, ladeve soddisfare Mourinho. Luciano Moggi 'disegna' il calciomercato delle big della Serie A. Ilcampione d'...

Linea Roma - Napoli AV (direzione Napoli): circolazione ferroviaria ... RFI

Dall'Inter alla Juve e alla Roma, l'oggetto del desiderio del calciomercato italiano è Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro e del Sassuolo piace a mezza Serie A ma ha… Leggi ...Dieci anni fa Rudi Garcia era stato da poco nella camera 510 del Visconti di Milano. Una camera che gli ha cambiato la vita. Professionale e privata. Ce ne sono tanti di corsi e ricorsi nella vita e n ...