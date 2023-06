(Di martedì 20 giugno 2023). Hanno fatto irruzione nel supermercato e poi, a suon di minacce, hanno legato e chiuso inla, costretta poi a consegnare ai banditi le chiavi della cassaforte. Unain servizio, non armata, ha cercato di sventare la rapina ma è statalui legato., «Datemi tutto»: beccato rapinatore seriale che semina il panico nelle farmacie La rapina in via Antonio Sant’Elia I fatti sono avvenuti domenica sera, intorno alle 22.30. Siamo in via Antonio Sant’Elia quando i banditi hanno pensato bene di mettere a segno il colpo, riuscendo a portarsi a casa l’incasso della cassaforte che è in via di quantificazione. Dopodiché sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera. Col volto travisato da passamontagna e con i ...

Un 52enne originario di, attualmente in detenzione domiciliare dove sta scontando un cumulo di ... immobilizzato e minacciato: ' Ti ammazziamo,i soldi, dicci dove sono' . Mentre uno gli ...L' attività investigativa dei Carabinieri, si è concentrata acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, l'acquisizione e l'analisi del traffico telefonico degli indagati, ...Cerveteri, baby gang in azione nella notte nel parco giochi: distrutte le giostrine Ragazzino picchiato e rapinato da una baby gang al Parco Come riporta il Messaggero, i fatti sono avvenuti lo scorso ...

Roma: “Dacci i soldi!”, prima minacciano la cassiera, poi la legano nel bagno. Picchiata anche guardia giurata Il Corriere della Città

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Su un tema come quello della giustizia credo sia giusto darci un appuntamento specifico. Organizziamo un confronto per proseguire quello di oggi in Direzione”. Così Elly S ...Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Ora diamoci un metodo. Non si può attaccare la segretaria strumentalmente, come dopo le amministrative, su scelte che non ha nemmeno compiuto. Ma si deve costruire un meto ...