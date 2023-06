Roma | buca nell’asfalto a Prati Fiscali | modifiche alla circolazione e strada chiusa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023) Il problema del mantole dissestato torna a fare capolino a più riprese sulle strade della Capitale. Non è infatti la prima volta che si verificano indei pericolosi cedimenti e uno degli ultimi episodi, in ordine di tempo, si è verificato nel pomeriggio di ieri. A seguito dei fatti l’area è stata messa in sicurezza, previsto per i prossimi giorni l’inizio dei lavori per il rifacimento del mantole che ha ceduto.: cede il mantole e una Betoniera resta incastrata.(FOTO) Il cedimento della carreggiata in viaAncora unanelle strade di. Cambiano i quartieri ma i problemi restano i medesimi e i disagi per la cittadinanza purtroppo non ...