Roma | anche Cristante rinnova

(Di martedì 20 giugno 2023) . Dopo Stephan El Shaarawy ha trovato un accordo con laper prolungare il suo contratto con il club giallorossoil centrocampista della nazionale azzurra. Un rinnovo che era nell’aria da tempo. Pedina cruciale per Mourinho, nonostante offerte provenienti l’italiano ha dimostrato un vero attaccamento alla maglia giallorossa. Al pari di El Shaarawy che percepirà 2,5 milioni di euro a stagione, invece dei 3,5 milioni guadagnati in precedenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

LeggiExpo 2030, Meloni: "Scegliete, portiamo insieme la storia nel futuro" Expo 2030, respinta candidatura Odessa: in gara, Riad e Busan Con il presidente Macron 'parleremo dai temi ......della nuova campagna promozionale della Regione Marche all'Enit di. Poi parlando dell'Europeo U21 che tra poco comincerà e vedrà impegnata l'Italia di Nicolato ha aggiunto: "Abbiamoceduto ...Bertolini diramerà venerdì la lista delle convocate per la seconda settimana di ritiro, alla quale prenderanno partele calciatrici di Juventus e, che hanno avuto 7 giorni di riposo in più ...

Expo 2030, sono tre le città candidate in lizza: c'è anche Roma TGCOM

Operato a Londra dopo l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori mesi, il centravanti non rinuncia all'allenamento ...Un evento all’insegna della prevenzione che, però, unirà anche musica e sport ... il 24 e 25 giugno a Marina di Ardea, in provincia di Roma; 1 e 2 luglio a Caorle; 8 e 9 luglio ad Alghero; il 15 e 16 ...