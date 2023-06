Roberto Giangregorio | Il Genio Delle Reti Vendita | il Bestseller su come creare reti vendita per battere la concorrenza

(Di martedì 20 giugno 2023) (Milano, 20.06.2023) - Milano, 20.06.2023 – Se si domanda a un imprenditore quale sia il suo sogno più grande, spesso e volentieri la risposta è sempre la medesima:un impero economico grazie acomposte da venditori con una motivazione tale da sbaragliare qualsiasi forma di. Peccato però che in molti credono che sia importante lavorare prima sullae solo dopo sulla valorizzazione del talento dei propri collaboratori commerciali. Per tutti quegli imprenditori di PMI che desiderano potenziare le propriema non sannofare, esce oggi il libro di“IL ...

Roberto Giangregorio lancia il Bestseller “Il Genio Delle Reti ... Agenzia ANSA

Milano, 20.06.2023 – Se si domanda a un imprenditore quale sia il suo sogno più grande, spesso e volentieri la risposta è sempre la medesima: creare ...Per tutti quegli imprenditori di PMI che desiderano potenziare le proprie reti vendita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Roberto Giangregorio “IL GENIO DELLE RETI VENDITA. Come Sbloccare ...