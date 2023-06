Robbie Williams non ce la fa Costretto a fermare il concerto | “Sono fot*uto” Il video

(Di martedì 20 giugno 2023), durante il fine settimana, si è esibito sul palco del PinkPop Festival di Landgraaf, in Olanda dove, sfortunatamente, ha dovuto interrompere la sua performance perché gli mancava il fiato. Il cantante, infatti, tra il 2020 e il 2021 ha contratto il Covid due volte e, ancora oggi, i sintomi della malattia continuano a farsi sentire. “Fermiamoci,”, ha esordito l’artista 49enne durante l’esibizione: “È colpa del long Covid”, ha aggiunto subito dopo, come riportato dal Mirror, riferendosi a quella condizione clinica per cui alcuni pazienti, trascorsi diversi mesi dalla guarigione, continuano ad accusare i sintomi dell’infezione polmonare. Mentre sospendeva (momentaneamente) ilha chiesto al pubblico di portare avanti ...

Il cantante inglese ha dovuto interrompere il suo concerto al festival musicale Pinkpop nei Paesi Bassi perché non riusciva più a sostenere i ritmi dello show a causa della mancanza di fiato.

Il cantante inglese Robbie Williams ha dovuto interrompere il suo concerto al festival musicale Pinkpop nei Paesi Bassi perché non riusciva più a ...