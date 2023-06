Rivoluzione Juve | Di Maria e non solo in partenza | cambia tutto

Leggi su serieanews

(Di martedì 20 giugno 2023) Lantus si prepara alla. Verso l’addio Bonucci, ritenuto non più imprescindibile dal club bianconero. Lantus, in estate, si rifarà il look abbassando l’età media della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e tagliando gli elementi ritenuti non più imprescindibili. Numerosi i componenti della rosa destinati all’addio come ad esempio Leonardo Bonucci la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.