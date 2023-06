Ritorna Temptation Island | data di inizio e nomi delle coppie

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 giugno 2023) La prima puntata diandrà in onda lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5. Lein gara quest’anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Lo show, condotto da Filippo Bisciglia, si svolgerà interamente in Sardegna ed avrà un totale di 6 puntate. Aspettiamo la presentazione ufficiale dei single esingle del programma. Lehanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), lesi riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.