Rissa tra papà alla partita dei bambini | dirigente interviene e viene preso a calci ' Ha perso un rene'

(Di martedì 20 giugno 2023) È intervenuto per sedare unafra genitori , scoppiata durante unadio didi 8 anni. E ad avere la peggio è stato proprio lui. Undella squadra dell'oratorio di ...

Milano, via Faà di Bruno: maxifamiglie rom, sessanta persone coinvolte e sei feriti Vigile del fuoco morto, per i pm 'ucciso da un buttafuori': il bacio del papà a Giuseppe Tucci prima ...L'allenatore ha cercato di fermare la lite ed è stato colpito Ha cercato di sedare unascoppiataalcuni genitori dei piccoli calciatori che stavano disputando una partita ed è stato colpito tanto violentemente a un fianco, da perdere un rene. E' accaduto ad un 44enne nel ...... mentre cercava di separare i genitori in. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 giugno, durante una partitala squadra Polis e la squadra Lions San Carlo Muggiò. Era un ...

Seda rissa tra genitori di baby calciatori, perde un rene Agenzia ANSA

Nel tentativo di calmare gli animi avrebbe preso un colpo alla schiena ed è stato costretto ad andare all'ospedale dove è stato operato, indagano i carabinieri ...Gravi lesioni fisiche a un dirigente della squadra Polisportiva San Giovanni Paolo II dell'oratorio di Seregno. L'uomo ha perso un rene e rischiato di perdere la milza ...