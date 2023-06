RisorgiMarche 2023 | la line up | da Diodato a Motta ed Eugenio Finardi

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) 11 concerti tra musica, narrazione e trekking, il ricco programma dicon tanti ospiti, daConcerti tra musica e narrazione, con progetti che esaltano sempre di più la bellezza del suono acustico. La vicinanza alle comunità marchigiane del cratere del sisma e anche a quelle colpite dalle recenti alluvioni, come Ostra e Frontone, toccando così tutte e 5 le province. Gli immancabili trekking, la sostenibilità come stella polare, con l’utilizzo di energia solare per alimentare gli eventi. Nuove collaborazioni con manifestazioni, associazioni di categoria ed aziende della regione. E poi il supporto di Anffas Sibillini e del microbiscottificio Frolla, per una settima edizione ancora all’insegna dell’inclusione sociale.nasce su questi ...