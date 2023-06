Rimborsi fiscali 730 bloccati | con queste incoerenze o discrepanze non ricevi niente

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 giugno 2023) Massima attenzione alle procedure da seguire per richiedere iattraverso il modello 730/2023. Ecco gli errori da evitare per non rischiare il blocco Ci troviamo nel pieno della compilazione del modello 730/2023, la dichiarazione dei redditi attraverso la quale definire l’ammontare delle imposte legate alla propria retribuzione ma anche per richiedere eventualiin varie forme, come le detrazioni e le deduzioni. Si tratta di un periodo di fondamentale importanza dal punto di vista fiscale ed occorre prendersi il tempo necessario per mettere insieme tutta la documentazione e fare le cose per bene così da non rischiare di commettere errori che potrebbero costarvi caro. I criteri di incoerenza sul 730 che potrebbero far scattare controlli(ilovetrading.it / fonte ansa)Vi sono ad esempio, lato ...