Rimase gravemente ferito in un incidente a Frosinone | dopo 5 anni di agonia morto Gianni Cialone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023) Si è spento in queste ore Gi, il Vigile del Fuoco che da cinquecombatteva tra la vita e la morte. L’uomo infatti era rimasto in stato vegetativounmotociclistico, avvenuto sulle strade di. Da quel momento, il buio totale per il pompiere, che da quel brutto sinistro non ha più ripreso conoscenza e purtroppo non ha dato la speranza ai familiari di riaprire gli occhi. AGiL’uomo era ricoverato in ospedale fin dal suo, avvenuto cinqueprima. Quando venne trasportato in ospedale, già i medici avevano manifestato ai familiari le criticità di salute dell’uomo e le oggettive difficoltà legate a una ripresa ...