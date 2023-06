Ricerca | Arcese Ail | ' ematologia italiana al top | traguardi importanti su leucemie'

...- . Tuttavia, l'Ail per sua stessa natura è un'associazione trasversale a tutte le società scientifiche e con tutte vuole trovare interlocuzione, collaborazione e offrire supporto alla......- . Tuttavia, l'Ail per sua stessa natura è un'associazione trasversale a tutte le società scientifiche e con tutte vuole trovare interlocuzione, collaborazione e offrire supporto alla......Ail ha messo a disposizione un finanziamento di 150.000 euro per sostenere progetti di...e offre supporto a tutte le società scientifiche che operano in campo ematologico' spiega William,...

Ricerca: Arcese (Ail), 'ematologia italiana al top, traguardi importanti ... Il Dubbio

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Padova, 20 giu. (Adnkronos Salute) – “L’ottima ricerca dipende da un’ottima assistenza al paziente. L’ematologia italiana è riconosciuta tra le prime nel mondo, e dunque si può ben immaginare quanto i ...