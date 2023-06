Rialzo tassi di interesse | CNA Lombardia | “Accanimento terapeutico sulle imprese lombarde”

(Di martedì 20 giugno 2023) La scelta della Bce di alzare id’di un quarto di punto percentuale non lascia tranquilli gli artigiani e i piccoli imprenditori, ancora alle prese con una forte inflazione, un costo dell’energia e delle materie prime in lento calo. “L’annuncio di ulteriori rialzi deida parte della BCE è come sottoporre un paziente a un. Il contenimento dell’inflazione è sicuramente necessario ma come sempre occorre dosare con equilibrio le cose: l’obiettivo di un’inflazione non superiore al 2% per l’Eurozona costituisce un parametro rigido o indicativo?”. Con queste parole il Presidente di CNA, Giovanni Bozzini, commenta le politiche rialziste confermate convintamente dall’Eurotower di Christine Lagarde. Secondo CNA, ...

I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono in lieve, dopo i cali della scorsa settimana. Gli investitori ragionano sulle prossime mosse della ...ha deciso di mantenere inalterati id'...... mentre gli investitori danno per scontato un nuovo ritocco ala fine luglio. Isabel ... Ha inoltre incalzato: "dobbiamo continuare ad aumentare idi interesse fino a quando non avremo prove ...... a maggio 2023, risulta 155 punti base (di poco superiore ai 142 punti di giugno 2022, prima deldeidi interesse ufficiali). Il margine (spread) fra il tasso medio sul totale dei ...

La Bce si spacca sul rialzo dei tassi. Consiglio diviso sulla stretta di settembre - MilanoFinanza News Milano Finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 giu - Apertura in calo a Wall Street, dopo il lungo fine settimana festivo. Gli indici sono reduci da una settimana molto positiva: lo S&P 500 ha guadagna ...Molti investitori si comportano come se non credessero agli avvertimenti della Federal Reserve sui prossimi rialzi dei tassi, sicuri che i titoli hi-tech abbiano davanti a loro prospettive di crescita ...