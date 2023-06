Renault - A de Meo la guida di Ampere | la nuova società per le elettriche

(Di martedì 20 giugno 2023) Laprocede spedita con la definizione di alcuni dei capisaldi dellache nascerà dallo scorporo delle attività nel campo delle autoe dei software dal business tradizionale dei veicoli endotermici. Il consiglio di amministrazione della Casa transalpina ha infatti approvato la nomina di Luca de Meo quale presidente e amministratore delegato di, con l'obiettivo di "assicurare il lancio" dellarealtà e "il successo" della sua quotazione in Borsa. Comitati e management. De Meo, che manterrà l'attuale ruolo di amministratore delegato del gruppo, sarà affiancato nel suo nuovo compito da Josep Maria Recasens come direttore operativo e da Vincent Piquet come direttore finanziario. A loro spetterà la responsabilità di ...

De, che manterrà l'attuale ruolo di amministratore delegato del gruppo, sarà affiancato nel suo nuovo compito da Josep Maria Recasens come direttore operativo e da Vincent Piquet come ...ll carve - out dell'unità elettrica è previsto per la seconda metà del 2023. Con l'80% degli investimenti alle spalle l'obiettivo è l'utile operativo già nel 2025 Ladel futuro passa per l'operazione Ampere, quindi non poteva che essere così: il ceo della ...Parola di Luca De, CEO del Gruppo, che ha innanzitutto fornito un dettaglio importante: la prima sportiva completamente elettrica firmata Alpine vedrà la luce, uno scenario non scontato ...

Renault, de Meo al comando della divisione Ampere. «Margini a doppia cifra dal 2030» Il Sole 24 ORE

Il manager italiano, che manterà il ruolo di ad del gruppo, dovrà ora completare lo scorporo della nuova realtà e procedere con la quotazione in Borsa. Già definiti alcuni obiettivi finanziari e strat ...La Bourse de Paris (CAC 40) continue de corriger ce mardi 20 juin, lestée par les incertitudes entourant la santé de l'économie chinoise.