Regine di stile | Rania di Giordania e Letizia di Spagna amiche fashion a Madrid

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 20 giugno 2023) “La classe non è acqua” recita un famoso detto… e di classe ain queste ore ce n’è da vendere. Il merito è didie didi. Quest’ultima è in visita in città insieme al marito, Abdullah II, e al figlio Hashem: i giordani mancavano dal 2015 in terra iberica. Lo scopo del viaggio è rafforzare la cooperazione anti-terrorista tra i due Paesi, nell’ambito del progetto Processo di Aqaba, incoraggiato dal regno arabo. A catalizzare l’attenzione dell’evento sono leconsorti, elegantissime.Baci realiOgni annodidientrano (a gran diritto) nelle classifiche delle reali meglio vestite. Lo ...