Reduce dal Britan’s Got Talent l’orchestra italiana di giocattoli spopola sul web

(Di martedì 20 giugno 2023) Oltre 800 mila views grazie all’esecuzione di una versione del tutto originale di 'Bohemian Rhapsody' dei Queen Non è il frutto di un cartone animato della Pixar, non è un esperimento rumorista del ’900: è la Playtoy Orchestra, la prima band al mondo che, suonando strumenti-giocattolo, abbatte i tabù della musica classica avvicinando il pubblico dei più piccoli e continuando a stupire i più grandi. Nata nel 2002, grazie anche alla collaborazione con Bontempi – iconica aziendaleader del mercato di strumenti giocattolo – la PTO (Playtoy Orchestra) èdalla partecipazione alle audizioni dell’ultima edizioneGotdove si sono esibiti davanti alla giuria composta dal celebre produttore e ideatore del format Simon Philip Cowell, dal coreografo Bruno Tonioli, da Amanda Holden e dalla cantante ...

Una lista che include, tra gli altri, anche Microsoft,lancio ufficiale della 'cloud region' italiana centrata su Milano. Tornando a Oracle, la nuova offerta promette gli stessi livelli di ...Nuovo successo per il Velo Club Vercelli,dalle fatiche dell'organizzazione e disputa della Vercelli che Pedala. Domenica 11 giugno in ...a Vercelli per domenica 18 giugno e organizzatoVelo ...Annie Murphy ,da Schitt's Creek , interpreta il personaggio principale, un'impiegata di ... Si procede semplicemente, invece, con una narrazione intelligente e fuoritempo, nella quale una ...

Reduce dal Britan's Got Talent l'orchestra italiana di giocattoli ... Adnkronos

Rivolta soprattutto alla Pubblica Amministrazione e ai settori molto regolamentati, l'offerta Eu Sovereign Cloud garantisce governance, residenza dei dati, sicurezza, privacy e conformità.Allegri lo ha fatto davvero: la rivelazione di questa mattina è clamorosa: “Ho smesso per colpa sua”. Ecco chi lo ha detto nel suo libro Partiamo da un presupposto: gli allenatori sono… Leggi ...