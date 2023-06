Reddito cittadinanza | con stretta governo quasi dimezzati i beneficiari

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) –i percettori deldicon ladelMeloni, passano da 1,2 milioni a 740mila ( si supera il 50% per 280mila percettori in più per l’esattezza). È quanto emerge dal rapporto dell’Upb sulla politica di Bilancio. Secondo il documento, dei1,2 milioni di nucleidi Rdc nel periodo 2020-22 circa 400.000 (il 33,6 per cento) sono esclusi dall’Assegno di Inclusione perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. Dei restanti circa 790.000 nuclei in cui sono presenti soggetti tutelati, circa 97.000 (poco più del 12 per cento) risulterebbero comunque esclusi dalla fruizione dell’AdI per effetto dei vincoli di natura economica. Nel complesso, dunque, i nuclei ...

O anche: chiedere alla base grillina, magari ad un raduno di ex percettori deldi, se non è mai capitato (così, per necessità) di rimpinguare l'assegno, grazie al quale Luigi Di ...Passano da 1,2 milioni a 740mila, i dati del rapporto dell'Upb sulla politica di Bilancio Quasi dimezzati i percettori deldicon la stretta del governo Meloni , passano da 1,2 milioni a 740mila ( si supera il 50% per 280mila percettori in più per l'esattezza). È quanto emerge dal rapporto dell'Upb ...Incerta la copertura della riforma fiscale e del rinnovo del contratto per la Pa "Secondo una stima condotta con il modello di microsimulazione dell'UPB alimentato da un campione longitudinale di dati ...

Reddito di Cittadinanza in Sicilia e nel resto d’Italia ormai al capolinea: quella di luglio sarà l’ultima ricarica per i beneficiari 2023 e da agosto gli occupabili fino a 60 anni senza figli ...(Adnkronos) - Quasi dimezzati i percettori del Reddito di cittadinanza con la stretta del governo Meloni, passano da 1,2 milioni a 740mila ( si supera il 50% per 280mila percettori in più per l’esatt ...