Recensione Realme 11 Pro+ | punta tutto sui numeri | 512GB | 120Hz | 200mpx e 100W

(Di martedì 20 giugno 2023), marchio noto per offrire smartphone di qualità a prezzi accessibili, porta sul mercato italiano la sua nuovadi diamante per questo 2023 ovvero11(e lo fa insieme al meno costoso11 Pro). Questo prodotto si distingue subito indubbiamente per il design molto particolare, a realizzarlo è l’italiano Matteo Menotto, L'articolo proviene daAndroid.

La fascia media è quella in cuisi trova più a suo agio e lo si vede ogni qualvolta lancia un nuovo dispositivo sul mercato. Oggi parliamo del nuovissimo11 Pro+.11 Pro+ 5G 12+512GB Smartphone, Fotocamera SuperZoom OIS da 200 MP, Display curvo da 120 Hz, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 100 W, Sunrise Beige, Versione ...11 Pro+ 5G è il dispositivo più intrigante dei tre, soprattutto grazie a un design riconoscibile, realizzato in collaborazione con Matteo Menotto , ex - designer di Gucci e attuale Head of ...Ciao amici e REVOT3CH a tutti!ha oggi annunciato i nuovi smartphone della serie 11, il11 Pro 5G , che vedremo in questa, e il11 Pro Plus 5G . Si tratta di un ...

Recensione REALME 11 Pro+ – Andrea Galeazzi Andrea Galeazzi

Presentata ufficialmente la linea 11 Pro Series di realme. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi dispositivi e tutte le innovazioni.Realme ha finalmente svelato anche in Italia la nuova realme 11 Pro Series che comprende due modelli: realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Il primo è dotato ...