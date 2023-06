Reazione a Catena 20 giugno 2023 | gli Andata e ritorno campioni

(Di martedì 20 giugno 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 20. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventaregli, tre amici provenienti da Bergamo. Marta, Giancarlo e Massimo, questi i nomi dei componenti della squadra, al loro secondo tentativo non sono riusciti a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 860 euro. Peccato! Ci riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntataa ...

Nel preserale il debutto su Rai1 di 'Reazione a Catena' è vincente grazie a 3.142.000 telespettatori con il 25,2% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta Libera!' si è fermato a 1.958.000

Nel preserale di Rai 1 è tornato il gioco Reazione a Catena ma non è come dirlo. Una volta era il simpatico riempitivo estivo, poi è andato via via crescendo e si è allungato all'autunno e adesso, a quanto pare, si andrà fino a Natale. È iniziata l'edizione del quiz condotto da Marco Liorni più lunga di sempre. Ottimi ascolti ma il pubblico non ha gradito la novità introdotta nel format.