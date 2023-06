realme presenta ufficialmente la linea 11 Pro Series!

(Di martedì 20 giugno 2023)tala11 Pro Series di. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi dispositivi e tutte le innovazioni apportate, brand di smartphone in rapida crescita, hatoin Italia l’innovativa11 Pro Series. La nuova serie comprende due modelli:11 Pro+ 5G e11 Pro 5G. Il primo è dotato di una fotocamera SuperZoom OIS da 200MP, che supporta uno zoom 4× lossless, in grado di garantire un’esperienza fotografica premium. Con il primo display curvo a 120 Hz del segmento, la nuova serie offre un’esperienza di visione a tutto schermo e un’eccellente presa e maneggevolezza. Inoltre,renderà il design sempre più un elemento ...

Il dispositivouna scocca posteriore in metallo con motivi geometrici e il logo di Transformers , oltre a una cornice rossa e blu che richiama i colori del robot. Inoltre, ilGT Neo 5 ...Sunrise Beige: il design esclusivo diIn collaborazione con il rinomato designer Matteo Menotto, famoso per le sue stampe utilizzate da brand di lusso,una nuova serie di ...Quanto al comparto fotografico, il nuovoGT 3 5G 240Wsul retro: un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, affiancato da un ultra - grandangolare da 8MP e un obiettivo per ...

realme presenta la 11 Pro Series e le realme Buds Air 5 Pro ... Evosmart

Realme Buds Air 5 Pro, il primo auricolare del segmento con doppio driver coassiale, cancellazione del rumore a 50 dB e batteria di 40 ore.Presentata ufficialmente la linea 11 Pro Series di realme. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi dispositivi e tutte le innovazioni.