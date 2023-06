Real Madrid | Joselu si presenta | “Un sogno tornare qui | è uno dei giorni più felici della mia vita”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Il neo acquisto del, è statoto in conferenza stampa nella mattinata di martedì 20 giugno. Grande protagonista con la Spagna in Nations League, l’attaccante ha commentato con gioia il suo approdo alle Merengues: “Sognavo questo giorno da molto tempo. Ringrazio il presidente, il mister Ancelotti e anche l’Espanyol.qui è sempre stato ciò che ho desiderato e posso dire che oggi è uno deipiùmia. Vestire questa maglia è motivo d’orgoglio, Hala“., che aveva giocato con ilgià nel 2011-2012 (in prestito proprio dall’Espanyol), indosserà la maglia numero 14. “So bene che momento sia ...