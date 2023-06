Re Carlo fa sfinire i suoi soldati? L' ultimo svenimento durante la parata | GUARDA

(Di martedì 20 giugno 2023) Un soldato britannico è svenuto al Castello di Windsoril primo servizio di reIII in qualità di monarca per l'Ordine della Giarrettiera. Gli agenti di polizia si sono precipitati ad aiutare il giovane soldato che è crollato a terra prima dell'inizio della cerimonia. Un altro soldato era svenuto, sabato scorso a Londra,la cerimonia Trooping the Colour.

Danda Santini direttrice di 'iO Donna' (foto di Furgeri Gilbert). Leggi anche › 'A ... Il corpo non è un antagonista da modellare e, non c'è un avversario o un record da battere, la ... De Benedetti, da sempre sostenitore del Pd e ora gran tifoso di Elly Schlein, sostiene che la ... Giuseppe Conte è anguillesco Anche per Elly Schlein tenendola sul filo Corte conti, il ...