RdC più 3000 euro extra | ecco la bella novità che fa felici le famiglie

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 20 giugno 2023) La manovra di Bilancio ha introdotto la possibilità di incassare 3.000in più oltre al reddito di cittadinanza, lo sapevi? Scopriamo in cosa consiste lache in estate potrà rendere la vita più facile a diverse. Guadagnare tremilarispetto al reddito di cittadinanza, possibile? Sì, grazie a unaintrodotta dal governo – grantennistoscana.itCome si sa il reddito di cittadinanza è ai titoli di coda. A partire dal primo gennaio 2024 la misura di sostegno al reddito, storico cavallo di battaglia dei Cinque Stelle, scomparirà. Al suo posto il governo Meloni – da sempre ostile al sussidio – ha introdotto l’assegno di inclusione. Poche misure negli ultimi anni hanno diviso animi e schieramenti politici come il reddito di ...