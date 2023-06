Raw 19 06 2023 Sfida rimandata

(Di martedì 20 giugno 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio. Lo show inizia con Seth Rollins che lancia la sua Open Challenge per il World Heavyweight Title. Ma viene immediatamente attaccato da Finn Balor. Dopo aver messo a segno ben tre Coup of Grace gli arbitri riescono a fermarlo. A quel punto arriva The Miz che dice che non è lì per accettare ladi Rollins, ma per lanciare la sua personale Open Challenge. Ad accettare la stessa arriva Tommaso Ciampa. The Miz vs. Tommaso Ciampa (2,5 / 5) L’opener della puntata, The Miz hato il rientrante Tommaso Ciampa. E’ stato un match di pochi minuti dove Ciampa ha quasi sempre dominato sul suo avversario e nel finale è arrivata una meritata vittoria per lui con la The Fairy Tale Ending. Vincitore: Tommaso Ciampa Sul ...

RAW Report 19-06-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Durante l'episodio di Monday Night Raw andato in scena questa notte da Cleveland, Logan Paul ha fatto il suo ritorno davanti alle telecamere della WWE, con The Maverick che ha confermato la sua ...Salvo ulteriori inserimenti, come per Logan Paul nel MITB ladder match maschile, rimaneva un solo posto da assegnare per l'incontro con la scala femminile. Già qualificate al match Becky Lynch, Zoey S ...