Quotidiani sportivi | le prime pagine | Thuram | Garcia e Bonucci

Di seguito potete trovare la rassegna stampa di martedì 20 giugno, con le prime pagine dei principaliitaliani. Comments commentsCommenta per primo Le prime pagine deidi oggi sono dedicate al mercato che sta ormai decollando . Gli obiettivi delle big, gli esuberi da piazzare e nuove idee da portare avanti. E ancora: Garcia si è presentato al ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, martedì 20 giugno 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 20 giugno 2023, dei ...

In Brasile svelano l'incredibile accordo tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi (modella ed influencer da 5 milioni di followers). Il calciatore del Paris Saint Germain, fermo per infortunio dopo l ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...