Questione di galateo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 giugno 2023) La riforma della giustizia è uno scandalo. Bavaglio alla stampa, taglio alle intercettazioni e poi l’assurdità di annunciare un arresto cinque giorni prima: una cosa demenziale che fa ridere tutto il mondo.Ilde Martoranivia email Gentile lettrice, non pensi che il ministro Nordio sia nemico della stampa e della giustizia, macché, neanche per sogno. Lui vuole una società più civile, più buona Ora, siccome il crimine ci sarà sempre perché è insito nell’uomo, Nordio si deve esser detto: almeno rendiamolo più gentile. E così ha pensato di compilare una specie dicon tutte le norme della buona educazione. Per esempio, l’arresto di un criminale o sospettato tale gli dovrà essere annunciato con un biglietto tipo quelli che si mandano per le occasioni felici: “Egregio Signore, siamo lieti di comunicarle che a seguito dei reati riscontrati nelle indagini i carabinieri ...