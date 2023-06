Quello che rimane Gerry Scotti scatenato | come ridicolizza Fedez | Guarda

(Di martedì 20 giugno 2023)non perde l'ironia. Il conduttore di Canale 5 ne ha anche pere Luis Sal, il duo alla conduzione di Muschio Selvaggio. Dopo il mistero sulla "sparizione" del secondo, il rapper ha fatto chiarezza e parlato di un litigio. Quanto basta aper buttarla sul ridere. Così il volto di Mediaset su Tik Tok ha condiviso un video con cui prende in giro i due vecchi amici. Mostrandosi accanto a una pianta, divertito,ha dichiarato: "Brutto da dirsi, ma è ciò chedel muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando". Immediata la replica degli utenti del web: "Non l'ha fatto davvero", ha scritto qualcuno mentreha subito risposto: "Sì che l'ho fatto". Lo stesso conduttore è stato ospite ...

è certo è, nonostante alcuni grandi assenti, sfogliando la margherita dei giocatori da tenere d'occhio, il talento tra le avversarie degli azzurrini non manca . Europeo Under 21, i ...... la decima edizione di Temptation Island è pronta a debuttare su Canale 5 con la sua prima puntata (dovrebbero essere 6 in totale, con l'opzione di uno speciale suè successo un mese dopo ...Uno dei nomipiacerebbe al club di Rocco Commisso sarebbedi Nicolò Rovella , tornato alla Juventus dopo il prestito al Monza. La permanenza in bianconero, però, è tutt'altrocerta ...

Chiariello: "Damascelli e Pedullà si devono vergognare per quello che hanno detto" Tutto Napoli

Quello del 6 giugno è stato il dodicesimo rialzo consecutivo ... La principale preoccupazione della RBA riguarda infatti la persistenza dell’inflazione e la possibilità che non si riduca al 3% entro ...L'estremo difensore di proprietà dell'Empoli è seguito da diverse società non solo in Italia ma anche all'estero: Inter su Vicario ...