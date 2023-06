Quasi dimezzati i beneficiari del reddito grillino | cala la scure del governo Meloni

(Di martedì 20 giugno 2023) La legge simbolo dei Cinquestelle. Una norma sulla quale ildi centrodestra ha deciso di mettere mano. Un sussidio che, ancora oggi, crea polemiche infinite. E rischia di dividere (nuovamente) grillini e Partito Democratico. Sonoi percettori deldi cittadinanza con la stretta delguidato da Giorgia, passano da 1,2 milioni a 740mila (si supera il 50% per 280mila percettori in più per l'esattezza). È quanto emerge dal rapporto dell'Upb sulla politica di Bilancio, reso noto questa mattina dall'agenzia di stampa Adnkronos. Secondo il documento, dei1,2 milioni di nucleidelnel periodo 2020-22 circa 400.000 (il 33,6 per cento) sono esclusi dall'assegno di ...

ROMA " Concentrare "più decisamente" i nuovi interventi di contenimento dell'inflazione "sulle famiglie maggiormente bisognose , al fine di accentuarne il carattere redistributivo ". E' l'auspicio ...

