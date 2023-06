Qualificazioni Europei | il pronostico | Portogallo | Belgio e Polonia quota 2 2

(Di martedì 20 giugno 2023) È pronta ad andare in scena la quarta giornata valida per leaglidel 2024 ed oggi a scendere in campo alle ore 20.45 saranno ben 22 squadre divise tra i gironi A, E, F, G, H, J. Tra le partite più interessanti ci saranno Estonia-, Islanda-, Moldavia-e la combattutissima Austria-Svezia. Le altre partite che completeranno il palinsesto della serata saranno: Bosnia-Lussemburgo, Bulgaria-Serbia, Far Oer-Albania, Liechtenstein-Slovacchia, Norvegia-Cipro, Scozia-Georgia e Ungheria-Lituania. Ci sarà quindi occasione per Haaland portare la sua nazionale alla prima vittoria dopo le due sconfitte e il pareggio arrivate nelle tre giornate precedenti. Per la Georgia in attacco ci sarà ancora Kvaratskhelia. Dries Mertens con la maglia del ...

Tra le sfide in programma Estonia - Belgio ed Islanda - ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Islanda e Portogallo , valevole per leagli2024. Tre partite, 13 gol fatti e 0 subiti: questo l'incredibile rullino di marcia dei lusitani, determinati a proseguire il loro cammino e consolidare la vetta del girone. ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Estonia e Belgio , valevole per leagli2024. Non possono sbagliare i ragazzi di Tedesco, chiamati a vincere per tenere il passo dell'Austria, attualmente in vetta al girone ma con una partita in più. E' vero che ...

Nel Gruppo D l’Armenia ha vinto 2-1 sulla Lettonia a Yerevan ed è seconda con 6 punti. La Turchia ha prevalso 2-0 sul Galles a Samsun ed è prima a 9 punti. Nel Gruppo H la Finlandia ha vinto 6-0 sul S ...La partita Isole Faroe - Albania di Martedì 20 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per laquarta giornata delle qu ...