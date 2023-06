Qualificazioni Euro 2024 | la Moldavia ribalta la Polonia! CR7 salva il Portogallo | Haaland dice 56

(Di martedì 20 giugno 2023) Tu chiamale, se vuoi, emozioni. La serata riservata alleregala diversi risultati inattesi, tra rimonte e gol decisivi al fotofinish. La vittoria più incredibile arriva nel girone E, dove lala Polonia incassando tre punti preziosissimi. E dire che il primo tempo si era chiuso con i polacchi avanti 2-0 grazie a Milik e Lewandowski. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno messo la freccia con la doppietta di Nicolauescu e alla rete di Babohlo a cinque minuti dalla fine. Nell’altra gara del raggruppamento l’Albania soffre ma ha la meglio a domicilio sull’Isole Faroe; in gol gli “italiani” Bajrami e Asllani. Nessuna sorpresa nel girone F. Il Belgio, trascinato dalla doppietta di Lukaku e al primo gol in Nazionale di Bakayoko, schianta l’Estonia e continua ...

30 Si giocano stasera altre undici partite diagli Europei del 2024 che si terranno in Germania: spicca su tutte, per motivi anche al di fuori del terreno di gioco, la trasferta in Estonia del Belgio di capitan Romelu Lukaku, che ...... match valevole per la quarta giornata del gruppo E delleagli Europei 2024. ... Una sconfitta che complica non poco il cammino dei polacchi verso2024. GLI HIGHLIGHTS...la quarta giornata della qualificazione a2024 VADUZ " Martedì 20 giugno, al Rheinpark Stadion di Vaduz, il Liechtenstein affronterà per la terza giornata del Gruppo J delle...

Qualificazioni Euro 2024: Scozia-Georgia interrotta per maltempo - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. La serata riservata alle qualificazioni a Euro 2024 ha regalato diversi risultati inattesi, tra rimonte e gol decisivi al fotofinish. La vittoria più incredibile arriva ...Ronaldo ha festeggiato alla grande la presenza numero 200 in Nazionale (record), segnando il gol che ha permesso al Portogallo di battere 1-0 l'Islanda e di restare imbattuto in testa al Gruppo J di q ...