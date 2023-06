Qualificazioni Euro 2024 | Belgio sul velluto | Portogallo a fil di sirena con Ronaldo

(Di martedì 20 giugno 2023) Nella serata di martedì 20 giugno si sono disputati gli incontri validi per leaglipei del. Nel gruppo J ilsoffre più del previsto in Islanda e riesce a spuntarla solo al 90? grazie alla rete di Cristiano, inizialmente annullata, poi convalidata dal Var. I lusitani restano così a punteggio pieno e tengono a distanza la Slovacchia, uscita vincitrice di misura sul campo del Lichtenstein. Nello stesso girone vittoria a sorpresa del Lussemburgo che espugna per 0-2 il terreno di gioco della Bosnia. Lukaku, passeggia il: Austria batte Svezia Nel gruppo F vittoria facile delper 0-3 in Estonia. Incontro già ...

