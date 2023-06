Progetto ‘Terza Età’ | a Benevento visite gratuite domenica 25

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel vivo il“Terza Età –AnzianiAttivi, percorsi e strumenti per una vecchiaia attiva”, promosso dall’Associazione Il Tulipano Bianco, da Confeuro Sannio, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia die in collaborazione con il Centro medico Morgagni e la Croce Rossa Italiana. Ilsi articola in una serie di azioni di prevenzione della salute, di supporto e vicinanza alla popolazione più anziana.25 giugno si svolgerà la Prima Giornata della Prevenzione maschile delle patologie oncologiche e croniche dell’anziano. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lungo Corso Garibaldi, nei pressi dei giardinetti della Prefettura di, saranno effettuatecardiologiche e urologichealle ...