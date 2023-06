Profondo Rosso al cinema nel 2023 | la data di uscita del film di Dario Argento

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 20 giugno 2023)torna ale ha unadi: il 10 lugliosarà possibile rivedere ilcapolavoro direstaurato in K4 e in alcune sale selezionate (che saranno comunicate più avanti). Il ritorno del thriller anni ’70 in sala è frutto di una collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People Torna nelle sale restaurato in 4K uno dei più grandi e iconicidel Maestro del brivido, una delle vette del thriller mondiale in cui il regista ci trasporta in un giallo visionario e labirintico. Un enigma alla soglia dell’astratto, realizzato con una regia assolutamente libera di esplorare i meandri ...