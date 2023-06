Prima di guidare un’auto non intestata a te ci sono cose che devi assolutamente sapere per evitare guai

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 20 giugno 2023) Attenzionedi mettersi al volante dia una terza persona. Cidelledaper non rischiare. La legge disciplina in maniera ben precisa la guida dei veicoli intestati a un’altra persona e conviene essere informati delle conseguenze a cui potremmo andare incontro. Mettersi alla guida dinona noi: si può fare sempre senza rischiare? – grantennistoscana.itAlzi la mano chi almeno una volta nella vita non si è messo al volante dell’auto di qualcun altro. Magari di quella di un familiare – la moglie, il fratello, il padre, ecc. – in attesa di racimolare i soldi per comprarsene finalmente una. Oppure quando, pur avendonostra, abbiamo ...